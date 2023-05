Ein Mann hat am Sonntag gegen 13.20 Uhr ein 14 Jahre altes Mädchen am Bahnhof in Singen bedrängt – doch das hat unerwartete Hilfe erhalten. Eine Mutter mit zwei Kindern ist dem Mädchen laut Polizei am nahe gelegenen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) zu Hilfe geeilt, als ein schwarz gekleideter Mann mit Bart die 14-Jährige bedrängt haben soll. Wie es im Polizeibericht heißt, sei der Mann sehr dicht vor dem Mädchen gestanden und ihr auch gefolgt, als sie versucht habe, sich zu entfernen.

Die Zeugin habe das Mädchen zu sich gerufen, in den Arm genommen und von dem Mann weggedreht. Daraufhin habe der Mann ihr heftig in die Seite gegriffen und versucht, an den Haaren zu fassen.

Polizei fasst Täter und sucht Opfer

Nach einem kurzen Wortgefecht habe sich der Mann wild fuchtelnd und wirr redend in Richtung Innenstadt entfernt, wo er später von einer verständigten Polizeistreife aufgegriffen werden konnte. Aufgrund seines Verhaltens sei der Mann nach ärztlicher Untersuchung in eine Spezialklinik gebracht worden.

Kurz nach dem Vorfall am Bahnhof habe sich die 14-Jährige bei der helfenden Mutter bedankt und sei mit einer Freundin gegangen, bevor die Polizei ihre Personalien erfassen konnte. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise und sucht das 14-jährige Mädchen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen, Telefon 07731 8880.