Ein Polizeieinsatz mit mehreren Streifen hat am Montagnachmittag für Aufregung in der Fittingstraße gesorgt. Auf einem Bild, das im sozialen Netzwerk Facebook kursiert, sind fünf Streifenwagen zu sehen. Und es entwickelte sich eine lebhafte Diskussion um das Geschehen. Sandra Kratzer, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, erklärte auf Nachfrage, dass es sich bei dem Vorfall um eine versuchte gefährliche Körperverletzung gehandelt habe.

Sie schildert den Verlauf folgendermaßen: Es habe am Montag gegen 14 Uhr ein Gespräch zwischen einer Familienhelferin und einem Jugendlichen gegeben. Im Laufe dieses Gesprächs sei es zum Streit zwischen den beiden gekommen. Dieser Streit sei zunächst nur mit Worten ausgetragen worden. Doch im Laufe der Zeit sei der Streit eskaliert. Der Jugendliche habe sich ein Küchenmesser gegriffen und sei damit auf die Frau zugegangen. Diese habe allerdings zurückweichen können und sei aus der Wohnung geflüchtet. Die Frau habe keine körperlichen Verletzungen davon getragen. Der Jugendliche habe allerdings dann noch die Tür einer Glasvitrine in der Wohnung eingeschlagen. Da der Jugendliche ein Messer in der Hand gehalten habe, werde das Delikt als gefährliche Körperverletzung eingestuft, so Kratzer. Offenbar sei es aber nicht tatsächlich zu einem Angriff gekommen, weshalb der Vorfall als Versuch verzeichnet sei.

Die Geschädigte habe auch die Polizei gerufen, die daraufhin mit mehreren Streifenwagen ausrückte. Die Beamten hätten den Jugendlichen mit zur Dienststelle genommen, so Kratzer. Er sei dann in eine Fachklinik gebracht worden, erklärt die Polizeisprecherin. Ein Bezug zu einer Bäckerei in der Fittingstraße, der von manchen Kommentatoren im sozialen Netzwerk hergestellt wurde, sei in den Berichten ihrer Kollegen hingegen nicht zu finden, sagt Kratzer.