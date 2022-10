Die siebenköpfige Band und ihre Fans hatten sich auf dieses Konzert mit dem Titel „60 Years On Stage & Time Is On My Side (1962-2022)“ gefreut, doch dann musste es zu ihrem Bedauern abgesagt werden. Wie der Bandleader Michael Schwendemann berichtet, seien mehrere Musiker bereits vergangene Woche erkrankt.

Die Band hatte ihr Programm daraufhin angepasst und war zuversichtlich, dass das Konzert läuft. Dann erkrankte der Frontmann selbst am Freitag und es war klar, dass der Auftritt nicht stattfinden kann. Als Ersatztermin wurde der 25. November 2023 gefunden. Das Konzert war ausverkauft, die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Veranstaltung mit Gerd Dudenhöffer fiel ebenfalls aus

Es sei bereits die dritte Veranstaltung, die in einer Woche wegen Erkrankung der Künstler abgesagt werden musste, berichtet ein Gems-Mitarbeiter. Am Freitag hätte der Kabarettist Gerd Dudenhöffer mit seinem Programm aus 30 Jahren Heinz Becker auftreten sollen, auch diese Veranstaltung sei ausverkauft gewesen. Der Auftritt wurde auf den 12. April 2023 verschoben.

Nachdem es in diesem Herbst keine Beschränkungen für Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie gab, war die Singener Band Ghostriders froh und erleichtert, dass der Auftritt stattfinden kann. „Das Konzert ist ausverkauft“, freute sich Bandleader Schwendemann eine Woche zuvor.

Da aber immer wieder Besucher wegen Unsicherheit und Erkrankung absprängen, gebe es eine Warteliste. Auch Besucher mit Maske seien willkommen. Alle Vorbereitungen waren abgeschlossen, das Programm stand und es sollten auch viele ehemalige Bandmitglieder auf der Bühne stehen. Denn in 60 Jahren Bandgeschichte hat es einige Wechsel gegeben. Jetzt wird das Konzert mit Freunden im November 2023 nachgeholt.