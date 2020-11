Schon nach wenigen Tagen lagen die ersten Ergebnisse vor, jetzt ist klar: Die Mitgliederversammlung des Standortmarketing-Vereins Singen aktiv ist auf dem Postweg geglückt. Die Hürden waren hoch, wie Geschäftsführerin Claudia Kessler-Franzen bereits vor zwei Wochen sagte, denn mehr als die Hälfte der Mitglieder muss bei diesem Verfahren seine Stimme abgeben. Es galt abzustimmen über Themen wie den Jahresabschluss für 2019, den Haushaltsplan für 2020 sowie die Besetzung des Vorstandes. Dazu zählen nun neue Gesichter: Gewählt wurden Cano-Leiterin Carolin Faustmann als Vertreterin des neuen Einkaufszentrums und Alexander Kupprion als Vertreter des inhabergeführten Einzelhandels Innenstadt.

„Der zur Wahl stehende Singen aktiv Vorstand und die zur Wahl stehenden Kassenprüfer wurden für die nächsten zwei Jahre jeweils mit großen Mehrheiten gewählt“, teilt Claudia Kessler-Franzen erfreut mit. Bis Freitag, 6. November, konnten die 279 Mitglieder abstimmen, 172 davon nutzten diese Gelegenheit. Anschließend habe die Auszählung begonnen: Claudia Kessler-Franzen, Silke Hirt und Julian Müller wurden dabei von Torsten Kalb begleitet, er ist Justitiar und Fachbereichsleiter Jugend, Soziales und Ordnung der Stadt.

Wer im Vorstand bleibt – und wer geht

Zum Vorstand gehören demnach weiterhin Gerd Springe als Vorsitzender, Alexander Endlich als Schatzmeister, außerdem Manfred Kuhn (Vertreter Freie Berufe), Michael Kumpf (Vertreter Handwerk, Digitalisierung), Dirk Oehle (Vertreter Singener Süden) und Markus Spitz (Vertreter Energiewirtschaft). Ausgeschieden ist wie angekündigt Michael Burzinski.

Abstimmung nur wegen Corona-Sonderregelung möglich

Ursprünglich sollte am 20. Oktober eine Mitgliederversammlung in der Hohentwiel-Gewerbeschule stattfinden, doch das war wegen der Corona-Regelungen kurzfristig nicht möglich. Nachdem die Versammlung schon einmal verschoben worden war, entschied sich der Standortmarketing-Verein für eine Versammlung per Post. Das ist sonst rechtlich nicht möglich, aber im Zuge der Pandemie ermöglicht worden.