Die Polizei sucht Zeugen zu einem tätlichen Angriff am frühen Samstagmorgen, 14. Oktober, am Bahnhof in Singen. Ein 26-jähriger Mann sei gegen 2.50 Uhr durch eine bislang unbekannte männliche Person angesprochen und im weiteren Verlauf tätlich angegriffen worden, teilt die Polizei mit.

Nach einem Schlag auf den Kopf wurde dem 26-Jährigen die Geldbörse samt Inhalt entwendet, woraufhin der Täter zu Fuß in Richtung der Bahnhofsunterführung zur Julius-Bührer-Straße geflüchtet sei. Der 26-jährige Mann wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Folgende Beschreibung des Täters liegt der Polizei vor: Der Mann soll etwa 1,80 cm groß sein, hat einen schwarzer Bart und war zur Tatzeit bekleidet mit einer Jeans und einem weißen Polo-Shirt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat Konstanz unter 07531 9950 entgegen.