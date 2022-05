Nach vielen Monaten Pandemiebeschränkungen mag man das Wort Krankheit kaum noch hören. Oder war doch alles nur eingebildet? Im Sommertheater will das Singener Färbe-Theater diesem Thema auf den Grund gehen – und das natürlich mit viel Vergnügen für die Zuschauer. „Im vergangenen Jahr wurde auf unserer Freilichtbühne das Stück Bauernopfer uraufgeführt“, erinnert Färbe-Intendantin Cornelia Hentschel an den Auftakt. Trotz des verregneten Sommers traf die Inszenierung auf große Begeisterung beim Publikum. In diesem Jahr hat sich Regisseur Andreas von Studnitz für die wohl berühmteste Komödie des französischen Meisters Molière entschieden: „Der eingebildete Kranke“.

„Um unabhängig vom Wetter zu sein, haben wir in der Basilika eine zweite, ebenfalls sehr attraktive Bühne eingerichtet“, berichtet Cornelia Hentschel nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres. Dies erleichtere sowohl dem Publikum als auch den Schauspielern die Planung. „Wir sind gespannt und hoffen, dass das neue Sommerstück vielen gefällt“, sagt sie voller Vorfreude auf die Besucher, die sich auf die hochnotkomische Komödie um einen Hypochonder einlassen. So werde ein Mensch bezeichnet, der sich nicht wohlfühlt, wenn er sich wohlfühlt.

Eine Abrechnung mit dem Ärztewesen

Und dass man mit einer Krankheit gutes Geld verdienen kann, weiß der Hypochonder Argan, der einen ganzen Stab von Medizinern beschäftigt und dem die Arztrechnungen langsam aber sicher über den Kopf wachsen, nur zu genau. Quacksalbernde Ärzte und Apotheker bereichern sich prächtig an den unablässigen Beschwerden und bestätigen dem eingebildeten Kranken nur zu gerne, dass es um ihn noch schlimmer steht, als er es selbst in seinen schlimmsten Träumen zu befürchten gewagt hätte.

„Gleichzeitig ist seine treusorgende Gattin einzig darauf aus, baldmöglichst Alleinerbin zu werden“, berichtet Regisseur Andreas von Studnitz, der einmal mehr die Singener Fassung eines Klassikers vorlegen möchte. Und damit nicht genug: Um die hausärztliche Grundversorgung kostengünstig zu sichern, soll das Töchterchen per Heirat einen Arzt in die Familie holen und nicht den Mann ihres Herzens bekommen. Doch Argan hat nicht mit seiner tüchtigen und äußerst gewitzten Dienerin Toinette gerechnet, die ihn schließlich besser kennt als jeder andere...

Hintergrund zur Aufführung Der Spielplan Die weiteren Vorstellungen finden bis 15. Juli jeweils am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag um 20.30 Uhr, sowie sonntags um 11 Uhr als Matinée-Vorstellung statt. Das Theaterrestaurant und die Abendkasse öffnen im Färbegarten jeweils um 18.30 Uhr bzw. sonntags um 10 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird die Theaterkasse in die Basilika verlegt. Karten-Reservierung in der Färbe, Telefon (077 31) 646 46, oder per E-Mail an: diefaerbe@t-online.de und über die Homepage des Theaters www.die-faerbe.de. Die Darsteller Marcus Calvin spielt die Titelrolle des Hypochonders Argan. Der renommierte Schauspieler begeisterte das Färbe-Publikum zuletzt in der Rolle des Sigmund Freud im Stück „Der Trafikant“ in der Basilika im vergangenen Herbst. Weitere Darsteller sind Dina Roos, Bianca Waechter, Elmar F. Kühling, Daniel Leers und Reyniel Ostermann. Regie und Textfassung von Andreas von Studnitz.

Die umwerfend komische Abrechnung mit dem Ärztewesen und der naiven Unmündigkeit der Patienten nicht nur in Gesundheitsfragen verspricht einen höchst amüsanten Abend im lauschigen Grün des Färbegartens. Die traurige Ironie des Schicksals kennt Intendantin Cornelia Hentschel: „Der Dichter selbst spielte bei der Uraufführung 1673 in Paris die Titelrolle. Während der vierten Vorstellung jedoch erlitt er einen Blutsturz, brach auf offener Bühne zusammen und starb nur wenige Stunden später.“

Das soll in Singen nicht passieren. Auch für schlechte Witterung ist vorgesorgt: Bei Regen oder Gewitter kann die Vorstellung kurzfristig in die Basilika verlegt werden. Die Proben sind bereits in vollem Gange. „Wir haben unser Ensemble auf sieben Schauspieler aufgestockt“, berichtet Hentschel. Premiere ist am Freitag, 10. Juni.

Erneut lädt der SÜDKURIER in Zusammenarbeit mit dem Färbe-Theater Leser der Heimatzeitung zur Verlosung für den Eintritt zur Generalprobe als einer Art Vorpremiere am Donnerstag, 9. Juni, um 20 Uhr ein. Die Gewinner der beiden vergangenen Verlosungen haben eine Herausforderung schon erfahren: Der Besuch der Generalprobe erfordert besondere Konzentration, denn Klatschen ist verboten. „Applaus vor der Premiere ist ein schlechtes Omen“, erklärt Hentschel.

So kommt man an die Plätze

