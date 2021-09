Zwei Verletzte und ein Schaden von über 60.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstag auf der Georg-Fischer-Straße in Singen. Ein 29-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr mit einer Chevrolet Corvette auf der linken Spur stadtauswärts, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne prallte. Das teilt die Polizei mit und vermutet einen Bedienfehler, weshalb der Mann die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren habe. Dabei zog sich ein 36 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Außerdem entstand hoher Schaden: Die Polizei schätzt den am Wagen auf 60.000 Euro, dazu kommen 3000 Euro an der Laterne.