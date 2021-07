von Matthias Biehler und Stephan Freißmann

Zu Verkehrsbehinderungen kam es bis Freitagmorgen, 9. Juli, auf der Autobahn A81 bei Singen, nachdem der Autobahnzubringer L191 zwischen dem Autobahnkreuz Singen und Welschingen nach heftigen Regenfällen gesperrt blieb. Die Anschlussstellen der Autobahn 81 am Autobahnkreuz Singen und die Zufahrtsstraßen mussten gesperrt werden, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz. Zusätzlich ist demnach noch Wasser von der Autobahn auf die darunter liegenden Zubringer geflossen. Wie Jörg Kluge, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, nun erklärte, haben am späten Vormittag die Arbeiten zum Abbau der Sperrung begonnen. Laut Marlene Pellhammer, der Pressesprecherin des Konstanzer Landratsamtes, ist die L191 inzwischen wieder frei.

Am Autobahnkreuz Singen war die Durchfahrt in Richtung Mühlhausen-Ehingen gesperrt. Wer trotzdem in diese Richtung fuhr, musste auf die Autobahn 81 in Richtung Stockach und Hegau-Kreuz abbiegen. | Bild: Freißmann, Stephan

Zudem war am Vormittag der Hohentwieltunnel aufgrund einer technischen Störung in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Laut Kluge steckte ein Stromausfall hinter dem Defekt. Gegen 10 Uhr sei die Sperrung beendet gewesen, so der Polizeisprecher. Ab etwa 9.30 Uhr sei der Tunnel gesperrt gewesen.

Die Zufahrt nach Mühlhausen und zum Engener Ortsteil Welschingen war am Freitagvormittag, 9. Juli, schon am Kreisverkehr an der Singener Nordstadt gesperrt. | Bild: Freißmann, Stephan

Schon am Donnerstagnachmittag gab es Verkehrsstörungen am Hohentwieltunnel, heißt es in der Mitteilung des Polizei. Die Ursache war demnach ein Blitzschlag.