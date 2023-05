Vier Jahre Pause hatte die große Leistungsschau der Interessengemeinschaft (IG) Singen Süd. Jetzt will sich das Gewerbe am Sonntag, 7. Mai, wieder in seiner ganzen Vielfalt präsentieren. Von 11 bis 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, im Singener Süden viele Unternehmen zu besuchen. Erlebnisatmosphäre, Unterhaltung, Fachwissen und Produkte zum Anfassen und Testen stehen auf dem Programm der IG Singen Süd für die Leistungsschau, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus strahlen soll.

Parallel dazu zeigt die komplette Stadt, was sie zu bieten hat: „Von 13 bis 18 Uhr findet der verkaufsoffene Sonntag in der ganzen Stadt statt, sowohl im Singener Süden als auch in der Innenstadt“, kündigt Claudia Kessler-Franzen vom Singener Standortmarketingverein Singen aktiv an.

Darum ist die Leistungsschau 2020 ausgefallen Geplant war auch eine Leistungsschau im üblichen Zwei-Jahres-Rhythmus. Aber im Dezember 2020 musste die Reißleine gezogen werden, weil sich die Pandemie-Lage dramatisch verschlechtert hatte und keine Perspektive auf Lockerungen bestand, so Vorsitzender Dirk Oehle. Die Beschränkungen haben den Handel auf vielfältige Weise beeinträchtigt. Aber man habe vereint mit dem Standortmarketingverein Singen aktiv nach dem Ende der Corona-Verordnungen viele Aktionen gestartet, um gerade den Handel gemeinsam wiederzubeleben. (cab) Weitere verkaufsoffene Sonntage bereits geplant Zweimal jährlich bietet Singen am Hohentwiel einen verkaufsoffenen Sonntag und belebt die Stadt mit zahlreichen Aktionen und Angeboten. Der nächste verkaufsoffenen Sonntage ist zum Martinimarkt am 5. November geplant sowie im Frühjahr 2024 mit Singen classics. (cab)

Die IG Süd organisiert den großangelegten verkaufsoffenen Sonntag ehrenamtlich. „Mit viel Herzblut für die Sache und dem Glauben an starke regionale Unternehmen wollen die Akteure mit der umfangreichen und professionellen Leistung der einzelnen Betriebe überzeugen und für die Gäste und potenziellen Kunden eine Hegau-Singen-Einkaufs- und Erlebniswelt schaffen“, betont der Vorsitzende Dirk Oehle.

Traditionell findet die offizielle Eröffnung – wie in den Vorjahren (Bild) – wieder im VW Zentrum Singen statt. | Bild: Nitzsche, Viktoria

Dazu seien die Weichen neu gestellt worden. „Die Betriebe legen andere Schwerpunkte“, erklärt Oehle. Gemeinsam wurden neue Ideen für die Traditionsveranstaltung entwickelt. Welche genau das sind, können Besucher am Sonntag erfahren.