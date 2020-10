von PM/SK

Der für 8. November geplante verkaufsoffene Martini-Sonntag in Singen ist abgesagt worden. Der Verein „Singen aktiv“ schreibt in einer Presseinformation, „nach gründlicher Sondierung der aktuellen Lage und intensiver Beratung“ des City Rings, der iG Singen Süd, des Handelsverbands, der Stadt Singen und Singen aktiv sei entschieden worden, dass der Martinimarkt und damit auch der verkaufsoffene Sonntag nicht stattfinden könne.

Maximal 500 Besucher zugelassen

Die aktuelle Corona-Verordnung besagt, dass bis Ende November keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen – das heißt, es wären maximal 500 Besucher zugelassen. In den vergangenen Jahren hat sich der Martinimarkt aber als Treffpunkt und Verweilort für mehrere Hundert Gäste jeden Alters entwickelt.

Und da für den Handel in Singen der konsequente Schutz der Besucher und der Verkäufer von großer Bedeutung sei – auch, weil laut der Mitteilung viele Läden einen erneuten Lockdown nicht überstehen würden – habe man sich gegen den verkaufsoffenen Sonntag entschieden.

Aktivitäten sollen Kunden anlocken

Um gut durch die Corona-Krise mit ihren Einschränkungen zu kommen, hat sich der Handel in Singen eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten einfallen lassen, die auf den jeweiligen Geschäftstyp zugeschnitten sind.

Beispiele sind digitale Modenschauen, persönliche Beratungszeiten vor und nach Geschäftsschluss, kleinere Events in den jeweiligen Geschäften, längere Öffnungszeiten und Newsletter mit Informationen rund um die unterschiedlichsten Produkte. Außerdem versuchen der City Ring und die iG Singen Süd, die Kunden durch Coupon-Aktionen wieder in die Stadt und in die Läden zu bringen. Diese Aktivitäten sollen laut Mitteilung von Singen aktiv im Oktober und im November fortgeführt werden.