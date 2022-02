Ein 20 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Sonntag alkoholisiert einen Unfall verursacht und dabei das Schaufenster eines Nagelstudios in der Ekkehardstraße in Singen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, kam der junge Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Zeugen haben den Unfall kurz nach Mitternacht bemerkt und mit dem Handy festgehalten. Damit halfen sie den Polizisten, die den Unfallverursacher nicht mehr am Tatort antrafen. Nach kurzer Fahndung fanden sie demnach Auto und Fahrer in der Wiesenstraße.

Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Mann keinen Führerschein hatte und alkoholisiert war. Außerdem wusste der Vater offenbar nicht, dass der junge Mann sein Auto nutzte. Den Unfallfahrer erwarten mehrere Anzeigen. Wie hoch der Schaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest.