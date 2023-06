Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Mittwoch die Flucht vor einer Polizeikontrolle ergriffen. Gegen 2 Uhr fiel Beamten laut Verkehrspolizei in der Zeppelinstraße in Singen ein Skoda Fabia auf, woraufhin dieser kontrolliert werden sollte. Der Fahrer des Wagens habe jedoch jegliche Anhaltezeichen ignoriert und sei mit hoher Geschwindigkeit durch die Südstadt über Steißlingen, Orsingen, Eigeltingen und Heudorf geflüchtet. Dort hätten die Beamten zunächst den Sichtkontakt verloren.

Ein Zeuge habe aber kurz darauf mitgeteilt, dass das Auto am Steinbruch in Emmingen-Liptingen stehe und zwei Männer von dort in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet seien.

Singen Verfolgungsjagd durch die Innenstadt: Motocross-Fahrer flüchtet vor der Polizei Das könnte Sie auch interessieren

Daraufhin haben starke Polizeikräfte das betreffende Gebiet umstellt. Bei der anschließenden Durchsuchung mit Hubschrauberunterstützung und Polizeihunden sei es gelungen, die beiden Flüchtigen aufzufinden und vorläufig festzunehmen. Laut Polizei mussten der 38-jährige Fahrer und sein 26 Jahre alter Begleiter im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen dauern an.