Ein Unfall hat sich am Montag, 18. September, kurz nach 6 Uhr in der Bohlstraße, auf Höhe der Einmündung Seeblickstraße in Singen ereignet. Laut Polizei wurde ein 56-jähriger Autofahrer von einem entgegenkommenden Bus überrascht, als dieser beim Anfahren von der Haltestelle auf seine Spur ausschwenkte. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Autofahrer nach seinen Angaben nach rechts ausweichen und berührte dabei den Randstein. Dabei beschädigte er die rechte, vordere Felge seines Autos.

Singen Feuerwehreinsatz bis zum Morgengrauen: Haus in der Worblinger Straße ist unbewohnbar Das könnte Sie auch interessieren

Der Busfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern, woraufhin der Autofahrer wendete, um dem Bus hinterher zu fahren. Der Autofahrer konnte den Busfahrer in der Werner-von-Siemens-Straße stoppen und stellte ihn dort zur Rede. Nach einer kurzen Auseinandersetzung fuhr der Busfahrer weiter. Die Polizei bittet Personen, insbesondere Fahrgäste des Busses, die den Unfall oder die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen zu melden unter Telefon 07731 917036.