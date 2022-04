30 Einsatzkräfte der Bundespolizei waren in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwoch, 13. April, bei Durchsuchungen in Singen und Rielasingen-Worblingen aktiv. Dies gibt Daniela Schmidt, Polizeioberkommissarin bei der Bundespolizeidirektion Konstanz, bekannt. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Bundespolizei und der Konstanzer Staatsanwaltschaft steht der Verdacht der Einschleusung von Menschen nach Deutschland im Hintergrund der Aktion. Grundlage waren Durchsuchungsbeschlüsse für die vier Objekte in Singen und Rielasingen-Worblingen.

Kempten Sie sollen zahlreiche Ausländer nach Deutschland gebracht haben: Empfindliche Strafen in Prozess gegen neunköpfige Schleuserbande Das könnte Sie auch interessieren

Im Visier der Ermittler sind laut der Mitteilung drei Personen von somalischer Herkunft. Ihnen wird vorgeworfen, mehrere somalische Staatsangehörige auf dem Luft- und Landweg nach Deutschland eingeschleust zu haben. Um wie viele Fälle es geht, dazu machte Schmidt auf Nachfrage allerdings keine Angaben, da dies Teil der Ermittlungsverfahrens sei.

Verdächtige sollen gültige Dokumente für die Schleusung missbraucht haben

Die Schleusung soll laut der Mitteilung so abgelaufen sein, dass die Beschuldigten den eingeschleusten Personen Ausweisdokumente verschafft haben, um ihnen die Einreise in den Schengenraum der Europäischen Union zu ermöglichen. Dafür sollen die Verdächtigen die gültigen Dokumente anderer somalischer Bürger missbraucht haben. Die eingeschleusten Personen selbst verfügten demnach nicht über die Dokumente, die für Einreise nach oder Aufenthalt in Deutschland notwendig sind.

Stockach/Kreis Konstanz Endstation Rastplatz Nellenburg: Bundespolizei findet fünf Flüchtlinge in einem Lkw-Anhänger Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Durchsuchung haben die Ermittler laut der Meldung zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt, unter anderem Mobiltelefone, Laptop-Rechner, Identitätsdokumente und andere Unterlagen. Diese werden nun bei der Bundespolizeidirektion Konstanz ausgewertet, erklärt Daniela Schmidt. Die Bundespolizei sei für Schleusung zuständig. Festnahmen habe es bei der Durchsuchung am Mittwochmorgen keine gegeben, so Schmidt.

Das bestätigt Oberstaatsanwältin Fritschi von der Staatsanwaltschaft Konstanz. Für einen Haftbefehl müssten Haftgründe vorliegen, erklärt sie, etwa eine gewisse Schwere der Vorwürfe. Ein einfacher Tatverdacht reiche zudem juristisch gesehen nicht aus, es brauche einen dringenden Tatverdacht. Diesen dringenden Tatverdacht müsse man zunächst einmal feststellen. Auch Wiederholungs-, Flucht- oder Verdunkelungsgefahr gebe es aus Sicht der Ermittlungsbehörde nach der Durchsuchungsaktion derzeit nicht.