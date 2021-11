Die Lage in Afghanistan hat sich seit August dramatisch zugespitzt. Nachdem zunächst viel darüber berichtet wurde, wird es hier inzwischen ruhiger um das Thema. Der Verein Integration in Singen (inSi) lädt nun in Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Verein Unser buntes Engen und der Uni Konstanz für Sonntag, 7. November, zur Veranstaltung „Verantwortung für Afghanistan – aber wie? Perspektiven und Ausblicke“ in die Gems ein.

Wie kann es weitergehen?

Menschen aus Afghanistan und Experten schildern und analysieren die Lage und sprechen mit Politikern darüber, was getan werden könnte und sollte. Wie geht es den Menschen vor Ort und ihren Angehörigen auch hier in Deutschland? Wie kann es weitergehen?

Darüber und von den ersten 60 Tagen des Taliban-Regimes berichtet laut inSi-Pressemitteilung auch eine junge Journalistin: Humaira Keywan hat Afghanistan kurz nach der Machtübernahme durch die Taliban verlassen. Sie ist Aktivistin für Frauen- und Menschenrechte und hat unter anderem für die Hasht Subeh Zeitung gearbeitet. Zurzeit lebt sie in Radolfzell.

Politiker, Wissenschaftler, Journalisten

Mit Beiträgen sind auch die Wissenschaftlerin und Autorin Jasamin Ulfat, der afghanische Journalist Nusrat Iqbal, MdB Lina Seitzl (SPD) und MdB Ann-Veruschka Jurisch (FDP) vertreten. Außerdem werden weitere Verantwortliche aus der Lokal-, Regional- und Landespolitik eingeladen, um Perspektiven, Aufgaben und das Thema Zuweisung von Flüchtlingen in Kommunen zu diskutieren.

Moderiert wird die Veranstaltung von Kathrin Leipold, Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt an der Uni Konstanz. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und durch die Singener Kriminalprävention (SKP) unterstützt.

Für den Besuch der Veranstaltung gilt 2G+: Alle Teilnehmer müssen nachweislich genesen oder geimpft sein oder einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung per E-Mail an anmeldung@insi.team unter Angabe von Name, Vorname und Kontaktdaten erforderlich. Weitere Infos unter (07731) 85703.