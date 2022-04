Die Herzlich Unverpackt eG aus Singen hat laut einer Pressemitteilung des Insolvenzverwalters einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht Konstanz ordnete demnach am 6. April die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Genossenschaft an und bestellte Florian Martin Schiller von der Pluta Rechtsanwalts GmbH aus Singen zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Die Genossenschaft betreibt den ersten Unverpackt-Laden in Singen. Dieser sei weiterhin geöffnet, die Kunden könnten wie gewohnt im Laden einkaufen. Das Geschäft wird hauptsächlich durch ehrenamtliche Mitarbeiter geführt.

Umsätze sind rückläufig

Grund für die Antragstellung sei eine Überschuldung. Die Umsätze des Geschäfts seien rückläufig und könnten die laufenden Kosten nicht decken. Der vorläufige Insolvenzverwalter will sich nach eigenen Angaben einen Überblick über die finanzielle Situation der Genossenschaft verschaffen. „Das Konzept des Ladens mit dem Fokus auf regionale und nachhaltige Produkte ohne lange Transportwege ist überzeugend. Unser Ziel ist, eine nachhaltige Lösung zu ermöglichen“, so Schiller.

Singen Unverpackt-Laden macht Verluste: Die Betreiber sind trotzdem optimistisch Das könnte Sie auch interessieren

Anja König aus dem Vorstand der Unverpackt-Genossenschaft erklärte in einer Mitteilung, dass viele Unverpackt-Läden vor ähnlichen Herausforderungen stünden. Umsätze und Kosten müssten ins Gleichgewicht gebracht werden. „Die derzeitige Situation ist nicht einfach, der Antrag war jedoch leider unvermeidlich. Wir nutzen ihn, um uns zukunftsfähig auszurichten und haben gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter bereits erste Gespräche geführt, die positiv verlaufen sind“, so König. Christina Sjörgen aus dem Vorstand ergänzte auf Nachfrage, dass sich die Genossenschaftsmitglieder kommende Woche zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen wollen.

Singen Singener Unverpackt-Laden setzt auch auf Regionalität Das könnte Sie auch interessieren

Den Unverpackt-Laden am Herz-Jesu-Platz in Singen gibt es am 30. Mai seit zwei Jahren. Er bietet unverpackte und regionale Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs. Die Genossenschaft besteht aus rund 135 Genossen. Der Laden will mit seinem Konzept dem Verpackungsmüll etwas entgegensetzen und sein Konzept wurde von der Stadt ausgezeichnet.