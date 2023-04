Das Land stellt weitere 800.000 Euro für Förderprojekte zum Auf- und Ausbau der Schuldnerberatung für Familien bereit. Darüber, dass sich das Land so für das Thema Armutsprävention bei Familien einsetzt, freut sich die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger, die in ihrer Fraktion auch als familienpolitische Sprecherin fungiert, schreibt sie in einer Mittteilung.

„Familien sind im Moment durch die vielen Krisen sehr belastet und viele machen sich große Sorgen um die Zukunft: Deshalb ist es so wichtig, Familien möglichst früh zu erreichen und Unterstützungsangebote anzubieten“, wird sie in der Mitteilung zitiert. Denn finanzielle Schwierigkeiten in der Familie wirkten sich unmittelbar auf die Kinder und Jugendlichen in den Familien aus. Und das wiederum wirke sich negativ auf die Chancengleichheit, ein gesundes Aufwachsen, die Bildung und eine gute Zukunftsperspektive aus.

Deshalb habe die Landtagsabgeordnete im vergangenen Herbst einen Workshop zum Thema „Zwischen Sparsamkeit und Existenzangst – Was Familien jetzt brauchen“ angeboten. Dazu hatte sie laut Mitteilung als Referentin Susanne Zimmermann von der Schuldnerberatung der Caritas eingeladen. Bei dem Workshop hätten die Teilnehmer erfahren, wie herausfordernd die Arbeit der Schuldnerberatung ist. Gleichzeitig habe Zimmermann deutlich gemacht, dass es wichtig ist, finanziell in Schieflage geratene Familien möglichst früh zu unterstützen – auch psychisch. „Nur wenn es uns gelingt, die Familien in ihrer Fähigkeit mit schwierigen Situationen umzugehen und die eigene Selbstwirksamkeit wahrzunehmen, zu unterstützen, werden wir aus den Krisen, die uns im Moment belasten, heil herauskommen“, so Wehinger. Und weiter: „Denn die Familien sind die Keimzellen unserer Gesellschaft und prägen deren Zusammenhalt.“

Um mit Menschen, die im Bereich Familien arbeiten, im Austausch zu bleiben, habe Wehinger einen zweimal im Jahr stattfindenden Runden Tisch etabliert. Dort würden die aktuellen familienpolitischen Themen besprochen. Mit in der Runde seien etwa Vertreter der familienrelevanten Stellen der Kommunen, des Landkreises, der Wohlfahrtsverbände, des Jobcenters, Familienberatungen, Kita- und Schulleitungen und Tagesmütterverein.