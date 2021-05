Bahnfahrgäste in Singen können sich auf Bauarbeiten einstellen – und danach auf einen moderneren Bahnhof. Zumindest ab dem Jahr 2028, denn dann plant die Bahn, den Singener Bahnhof zu modernisieren. Das klingt grundsätzlich einmal gut, hat im Bauausschuss des Gemeinderats aber für wenig Begeisterung gesorgt. Das hängt einerseits mit dem Bahnhofsmodernisierungsprogramm II zusammen, zu dem die Bauarbeiten in Singen gehören. Und andererseits mit der Singener Kurve, die vielen in der Stadt Sorgen macht. Denn wenn die Strecke kommt, auf der eigentlich nur Güterzüge die Stadt umfahren sollen, könnten auch Personenzüge dort verkehren.

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was können die Fahrgäste von der Bahnhofsmodernisierung erwarten? Vor allem am Hausbahnsteig, der am Bahnhofsgebäude liegt, soll sich viel tun. Die Sitzungsvorlage zählt auf, dass Beleuchtung und Ausstattung erneuert oder angepasst werden sollen. Außerdem will die Bahn den Hausbahnsteig mit den Gleisen eins, sechs und acht neu bauen und erhöhen, sodass Einsteigen leichter wird. Zudem auf der Liste: zusätzlicher Wetterschutz und die Dacheindeckung an den Mittelbahnsteigen zwischen den Gleisen zwei und drei sowie vier und fünf. Und die Bahn stellt weitere Anlagen zur Fahrgastinformation, bessere Beschilderung und ein taktiles Leitsystem in Aussicht, mit dem sehbehinderten und blinden Menschen die Orientierung erleichtert wird.

Auch diese Gleise gehören zum Singener Bahnhof: Die sogenannten Stumpfgleise enden am Bahnhofsgebäude. | Bild: Freißmann, Stephan

Wer soll das bezahlen und was kostet es? Geschätzt kosten diese Umbauten am Singener Bahnhof laut der Vorlage nach den derzeitigen Kostenannahmen 12,4 Millionen Euro. Auch die Stadt ist mit dabei, denn der kommunale Eigenanteil liegt bei 20 Prozent. Das bedeutet, dass 2,48 Millionen Euro an der Stadt hängen bleiben – eine gewaltige Summe, wie Oberbürgermeister Bernd Häusler vor dem Gremium betonte. Sollte es zu großen Kostensteigerungen kommen, sei die kommunale Beteiligung auf 80 Euro pro Einwohner gedeckelt, geht aus der Vorlage hervor. Bei 48.000 Einwohnern in Singen kommt man damit auf etwa 3,8 Millionen Euro, die die Stadt höchstens berappen müsste. In der Ausschusssitzung ging es allerdings zunächst um einen deutlich kleineren Betrag aus dem Stadtsäckel. 125.000 Euro solle man bereitstellen, als pauschaler Anteil an den Planungskosten. Die Ausschussmitglieder stimmten bei einer Enthaltung einstimmig zu.

Was kritisieren die Ausschussmitglieder? Kritik an der Beteiligung der Kommunen äußerten Hans-Peter Storz (SPD), Klaus Niederberger (CDU) und Markus Weber (Neue Linie). Denn die Stadt ist nicht Eigentümerin von Gebäude oder Bahnsteigen. Dietrich Bubeck (Grüne) wies angesichts des langen Planungszeitraums auf steigende Preise hin. OB Häusler betonte mehrfach, dass er nur einen Vertrag über die Planungskosten unterschreiben werde. Sollten weitere städtische Verpflichtungen schon jetzt festgehalten werden, werde er wieder im Gremium vorstellig werden. Die 125.000 Euro werden durch Einsparungen bei der Sanierung der Georg-Fischer-Straße finanziert.

„Was bei der Gäubahn gemacht wird, ist Wählerbetrug.“ Walafried Schrott, SPD | Bild: SK

Und was hat das mit der Gäubahn zu tun? Viel mehr Sprengstoff als die Sanierung des Bahnhofs hat die Singener Kurve. Diese soll für einen direkten Weg auf der Verbindung zwischen Engen und Schaffhausen sorgen, indem der Bahnhof Singen (Hohentwiel) umfahren wird. Eigentlich ist dieses Gleis für den Güterverkehr gedacht, denn die Güterzüge müssen derzeit aufwendig wenden – inklusive meist nächtlicher Lärmbelastung für die Innenstadt. Doch in der Wirtschaftlichkeitsprüfung für den Anschluss des Stuttgarter Flughafens per Tunnel an die Gäubahn haben die Gutachter einen Vorschlag gemacht, der für Aufruhr sorgte: Die Züge zwischen Stuttgart und Zürich sollten in Singen am Haltepunkt Landesgartenschau halten und den innerstädtischen Bahnhof ebenfalls umfahren.

Die Studie Im März wurde eine Studie der Schweizer Beratungsgesellschaft SMA öffentlich. Die Gutachter legen darin dar, dass man zwischen Stuttgart und Zürich einen Fahrzeitgewinn von 20 Minuten schaffen kann. Doch dafür müssen die Züge am Haltepunkt Singen-Landesgartenschau halten und direkt über die neu zu bauende Singener Kurve weiter in Richtung Schaffhausen fahren. Sollte dieses Gleis gebaut werden, würde das aber noch lange dauern: Im Singener Bauausschuss wurde deutlich, dass es sich dabei um ein Zukunftsprojekt für die nächste Generation handle, wie Markus Weber (Neue Linie) formulierte.

Warum ist dieser Halt überhaupt wieder im Gespräch? Dieser Vorschlag hat schon im März, als er öffentlich wurde, für viel Kritik gesorgt, unter anderem vom bahnpolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Matthias Gastel. Die Kritik geht, grob gesagt, so: Der Tunnel von der Gäubahnstrecke zum Flughafen, der auf einen Vorschlag von Staatssekretär Steffen Bilger (CDU) zurückgeht, ist mit einer geschätzten knappen Milliarde Euro sehr teuer. Um für die Baumaßnahme trotzdem wenigstens eine geringe Wirtschaftlichkeit zu bescheinigen, muss an einer anderen Schraube gedreht werden, nämlich an der Fahrzeit, die einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit im Gutachten hat.

Pointiert gesagt: Der Wegfall des Halts in Singen (Hohentwiel) subventioniert den Tunnel zum Flughafen. Der so kritisierte Staatssekretär Bilger sagte dazu kürzlich bei einem Termin im Hegau: „Ich halte es für sinnvoll, dass Singen Hauptbahnhof in die Planungen voll eingebunden wird. Es ist jetzt Aufgabe der Deutschen Bahn, das zu prüfen.“ Laut Kritikern wie Gastel ist das allerdings nicht ausgemacht, denn die Bahn könne sich nicht ohne Weiteres über die Zielplanung zum Deutschlandtakt hinwegsetzen, die auch dem Wirtschaftlichkeitsgutachten für die Gäubahn zugrunde liege.

