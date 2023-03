Singen vor 26 Minuten

Unrecht soll nicht vergessen werden: Stolperstein-Verleger Gunter Demnig kommt in den Hegau

Am Wochenende gibt es mehrere Aktionen in Singen und Engen, um neue Stolpersteine zu verlegen. Die Initiative in Singen hat seit 2009 über 80 Geschichten recherchiert – und will auf die Schicksale aufmerksam machen.