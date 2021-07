Vor der OB-Wahl am 11. Juli: Wie gut Bernd Häuslers Kurs für Singen war. Wie viel Querdenker in Helmut Happe steckt. Und wie viel Einfluss die Nichtwähler haben könnten.

Es ist ein ungleiches Duell, das nun in die Schlussphase geht – und eines, bei dem dem Nichtwähler eine entscheidende Rolle zukommt (siehe Text unten). Am kommenden Sonntag, 11. Juli, können die Singener wählen, wer in den nächsten acht Jahren