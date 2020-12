In den Ermittlungen zu einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend hofft die Polizei auf weitere Zeugen. Bei dem Unfall am Nikolaustag erlitt eine 76-jährige Fußgängerin laut Polizei schwerste Verletzungen, nachdem sie von einem dunklen Auto angefahren und weggeschleudert wurde. Laut Zeugen soll der Fahrer eines Kleinwagen direkt nach dem Unfall auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses nach links Richtung Rathaus abgebogen sein. Diesen bislang unbekannten Autofahrer suchen die Ermittler vom Verkehrsdienst der Polizei.

Die Fußgängerin soll am Sonntag gegen 17.30 Uhr von einem dunklen Wagen in der Hauptstraße so heftig angefahren worden sein, dass sie auf die Fahrbahn geschleudert wurde und dort bewusstlos liegen blieb. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher oder dessen Auto geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden, Telefon (07733)9960-0.