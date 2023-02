Reichlich erschrocken haben dürfte sich eine Fahranfängerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 15 Uhr an der Ecke von Reichenaustraße und Fichtenstraße in der Singener Nordstadt unweit des Ziegeleiweihers. Wie die Polizei mitteilt, soll ein beteiligter Autofahrer die Flucht ergriffen haben, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Aktuell sucht die Polizei nach Unfallzeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen sei die 19-jährige Autofahrerin zur genannten Zeit mit einem Audi A5 von der Reichenaustraße nach rechts auf die Fichtestraße abgebogen, als sie von einem unbekannten Fahrer eines dunkelgrauen Autos mitten im Abbiegevorgang überholt worden sei. Um einen Kollision mit dem Überholer zu verhindern, habe die junge Frau versucht nach rechts auszuweichen und sei dabei gegen einen am Fahrbahnrand der Fichtestraße geparkten Opel Meriva geprallt.

Der Fahrer des dunkelgrauen Autos, laut Polizei könnte es sich dabei um ein Fahrzeug der Marke BMW handeln, habe seine Fahrt auf der Fichtestraße in Richtung Hohentwielstadion ungeachtet der Situation fortgesetzt. An dem Audi und dem Opel entstand rund 6000 Euro Schaden.

Zeugen sollen sich beim Revier melden

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer des dunkelgrauen Autos machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen, Telefon 07731 8880.