Ein 26 Jahre junger Mann fuhr laut Polizeibericht mit einem Ford Fiesta von der Hohenkrähenstraße kommend in Richtung Rielasinger Straße. Auf Höhe des Rathauses prallte der 26-Jährige mit seinem Wagen in das Heck eines an einer roten Ampel wartenden VW Golf Plus einer 65-Jährigen, deren Wagen es in der Folge wiederum auf einen davorstehenden Audi A6 Avant eines 51 Jahre alten Mannes schob. Sowohl die VW-Fahrerin als auch der 26-Jährige erlitten durch die Kollision Verletzungen. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. An dem Ford, der nicht mehr gefahren werden konnte und abgeschleppt werden musste, entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Den Schaden am VW schätzte die Polizei ebenfalls auf rund 5000 Euro, den Schaden am Audi auf rund 1000 Euro.