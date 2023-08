Singen vor 3 Stunden

Undicht oder mutwillig zerstört? Dieser Glasmaler repariert Kirchen in luftiger Höhe

Uralte Glasfenster erneuern und dabei den Stil des Künstlers treffen, das ist Alltag für Andreas Dierig. Der Glasmaler habe schon an jeder Kirche im Hegau gearbeitet. In Singen erklärt er, was daran so knifflig ist.