Der Wertstoffhof in Singen kann nicht wie gewohnt öffnen. Wegen erhöhten Personalausfällen blieb er vom 11. bis 13. Oktober geschlossen. Auch vom 18. bis 20. Oktober wird der Wertstoffhof geschlossen bleiben.

Der Grund: Laut Axel Blüthgen, Geschäftsführer der Stadtwerke Singen, wütet das Corona-Virus unter den Mitarbeitern. Stefan Mohr, persönlicher Referent von OB Bernd Häusler, bestätigt dies: „Bei der Abteilung Abfallwirtschaft der Stadtwerke fallen aktuell neun von 25 Mitarbeitern aus, hinzukommen Urlaubszeiten. Corona ist ein Faktor“, sagt er auf Nachfrage des SÜDKURIER. Um die Müllabfuhr aufrecht zu erhalten, könne der Wertstoffhof zu den genannten Termin deswegen nicht öffnen.

Immerhin: An den Freitagen, 14. und 21. Oktober, sowie an den Samstagen, 15. und 22. Oktober, ist beziehungsweise war der Wertstoffhof normal zu den Öffnungszeiten von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Allerdings sei laut Stadtverwaltung mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Dafür seien laut Stefan Mohr drei Mitarbeiter als Stammpersonal auf dem Wertstoffhof eingeteilt, hinzukämen am Freitag und Samstag zwei Mitarbeiter der Abfallwirtschaft der Stadtwerke im Wechsel.

Personalausfälle sollen nur kurzfristig sein

Angesprochen auf den Personalmangel in vielen Teilen der Wirtschaft, gibt es von der Singener Stadtverwaltung mit Blick auf den Wertstoffhof Entwarnung. „Das ist eigentlich kein Problem. Da die erhöhten Personalausfälle nur von begrenzter Dauer sind, muss kein neues Personal eingestellt werden“, teilt Stefan Mohr mit. Allerdings seien, um die Müllabfuhr aufrecht zu erhalten, Fahrer der Technischen Dienste der Stadt Singen eingesetzt worden.

Angesprochen auf eine mögliche Zunahme des Abfalls in Singen, gibt es ebenfalls Entwarnung. Laut Stadtverwaltung seien die absoluten Müllmengen in den letzten Jahren konstant. So habe der Wertstoffhof einen leichten Rückgang der Besucher gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 von 21.478 auf 21.292 Besucher verzeichnet. Deshalb sei laut Pressestelle grundsätzlich, wenn das bestehende Personal zur Verfügung steht, kein Mehrbedarf nötig.