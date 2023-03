Mit Kanälen ist es so eine Sache: Man sieht sie im Alltag nicht, aber wenn sie nicht mehr funktionieren, ist es ein ganz schönes Ärgernis. Die Stadt Singen wird deshalb gleich mehrere Kanäle im Stadtgebiet und in den Ortsteilen umfangreich sanieren. Wie Beate Richter von den Stadtwerken Singen im Betriebsausschuss ausführt, steht eine geschlossene Kanalsanierung im Wohngebiet Bohlingen Nord an.

Eine Prüfung habe ergeben, dass man an die Kanäle ran müsse, sagt Richter. Das gute: Die Arbeiten können im sogenannten Inlinerverfahren saniert werden, also ohne, dass man die Straße dafür öffnen müsse. Laut Richter sollen die Arbeiten im Mai ausgeschrieben werden, sodass der Startschuss für die Arbeiten in der zweiten Jahreshälfte von 2023 erfolge. Die Stadtwerke rechnen mit Kosten in Höhe von rund 400.000 Euro.

Arbeiten auch in der Hohenkrähenstraße

Anders sieht es mit den Kanälen in der Hohenkrähenstraße aus. Diese seien zwar laut Beate Richter auch sanierungsbedürftig, allerdings können die Arbeiten nur bei offenen Straße erledigt werden. In der Hohenkrähenstraße sollen sich die Arbeiten über einen längeren Zeitraum erstrecken. „Die Arbeiten sollen mit den Straßenbauarbeiten 2023 und 2024 ausgeschrieben und gestartet werden“, so Richter. Kostenpunkt: 200.000 Euro.

Für beide Projekte gab es eine einvernehmliche Zustimmung aus dem Betriebsausschuss der Stadtwerke.