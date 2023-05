Den Auftritt beim 14. Privattheater-Festival Baden-Württemberg in der Ortenau kann das Singener Theater „Die Färbe“ als Erfolg verbuchen. „Singen gewinnt den Preis!“, jubeln Färbe-Intendantin Cornelia Hentschel und ihr Team. In der Offenburger Reithalle hat die Verleihung des Theaterpreises zum Abschluss des 14. Privattheaterfestivals Baden-Württemberg stattgefunden. Die Färbe hat dabei mit der Inszenierung des Stücks „Merlin oder das wüste Land“ von Tankred Dorst alle Überzeugt.

Singen Bravos für „Merlin oder Das wüste Land“ in der Singener Färbe Das könnte Sie auch interessieren

Gespielt wurde das Stück bereits im vergangenen Herbst zur Spielzeiteröffnung in Singen unter der Regie von Klaus Hemmerle. „Wir waren schon begeistert, dass wir eine Einladung zu den Privattheatertagen erhalten haben“, berichtet Hentschel. Extra-Probentage des Ensembles mit den Färbe-Schauspielern Ralf Beckord, Alexandra Born, Elmar F. Kühling, Daniel Leers, Fionn Stacey, Bianca Waechter und Stefan Wallraven wurde angesetzt, um die Inszenierung wieder in Bewusstsein der Truppe zu rufen. Dafür mussten auch ein paar Aufführungen des aktuellen Stücks abgesagt werden. Dass sich dies gelohnt hat, zeigen die Stimmen von Publikum, Kritik und Jury. „Insbesondere wurden von der Jury die außergewöhnliche Inszenierung und das Ensembletheater der Färbe hervorgehoben“, so Hentschel stolz.

Die Besten von 16 Privattheatern

Insgesamt sechzehn Privattheater aus dem ganzen Land Baden-Württemberg haben sich in den ersten Maiwochen in der Ortenau zur vierzehnten Auflage des Privattheaterfestivals Baden-Württemberg getroffen und ihre Inszenierungen präsentiert. Spielorte waren in Offenburg, Lahr und Neuried. Die Färbe konnte sich im Wettbewerb gegen das Theater Eurodistrict Baden Alsace, das Heilbronner Theater Radelrutsch, das Theater Ravensburg, die Junge Ulmer Bühne, die Endinger Kammerschauspiele, das Studio-Theater Stuttgart, das Sandkorn–Theater sowie das Kammertheater Karlsruhe, Theater am Puls Schwetzingen, Theater Lindenhof Melchingen, Theaterhaus G7 Mannheim, Zimmertheater Rottweil, Theaterei Herrlingen, Theater im Marienbad und das Musiktheater im E-Werk Freiburg durchsetzen.