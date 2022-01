Ein 81-Jähriger Mann ist am Mittwoch in der Schwarzwaldstraße laut Polizei bestohlen worden. Er soll gegen 16.15 Uhr von einem dunkel gekleideten Unbekannten so heftig angerempelt worden sein, dass er ins Straucheln geriet. Dabei sei ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen worden.

Als der Unbekannte Scheine aus dem Portemonnaie zog, hätte der 81-Jährige noch einen Teil des Geldes ergreifen können, dennoch sei der Unbekannte mit einem größeren Geldbetrag zu Fuß über einen Durchgang zwischen Gebäuden Richtung Hadwigstraße geflüchtet. Der Tatverdächtige soll etwa 25-35 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß mit kurzem, dunklem Haar gewesen sein. Hinweise an die Kriminalpolizei Konstanz, Telefon (07531)995-0.