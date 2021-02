Acht Kanister mit Altöl sowie einen Flachbildfernseher haben Polizisten gegenüber des Waldfriedhofs in Singen an der Bundesstraße 34 festgestellt. Laut Polizeiangaben waren die Kanister zwar allesamt mit Altöl befüllt und abseits der Straße abgestellt, aber verschlossen und unbeschädigt. Dadurch sei glücklicherweise kein Öl in die Umwelt gelangt. Ermittelt werde gegen den bislang unbekannten Täter trotzdem wegen illegaler Müllentsorgung, dafür sucht die Polizei nach Zeugen. Gefunden wurden die Kanister am Dienstag gegen 11.45 Uhr.

Wann das Altöl und der Flachbildfernseher dort abgeladen wurden, ist unklar. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer (0 77 31) 88 80.