Ein Unbekannter hat laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Worblinger Straße mehrere Biomülltonnen umgeworfen und an mehreren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten.

Laut Zeugen soll er eine blaue Jeans und dunkle Jacke getragen haben. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Singen, Tel. (07731)888-0.