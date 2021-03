Singen vor 2 Stunden

Unbekannter führt sexuelle Handlungen vor Schaufenster von Singener Frisörsalon aus

Ein unbekannter Mann hat laut Polizei am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Scheffelstraße zwei Mitarbeiterinnen eines Frisörsalons belästigt, indem er vor dem Schaufenster stehend sexuelle Handlungen an sich vornahm.