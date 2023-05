Vermutlich im Verlauf der Nacht von Samstag, 20. Mai, auf Sonntag, 21. Mai, haben Unbekannte ein Fenster der Waldecksporthalle in der Friedinger Straße in Singen beschädigt, informiert die Polizei in einer Pressemeldung.

Singen Geht‘s noch? Sechs Jugendliche sollen im Hohentwiel-Stadion randaliert haben Das könnte Sie auch interessieren

Die Täter sollen die Glasscheibe des Bodenfensters einer Umkleidekabine mit einem Mülleimer eingeworfen haben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer 07731/8880 entgegen.