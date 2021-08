Rund eine Woche nach einem Einbruchversuch hat die Polizei in Singen die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Mitarbeiter eines Küchenstudios am Freitagabend Einbruchspuren laut Polizei eher zufällig entdeckt haben. An mehreren Fenstern seien Hebelspuren vorhanden gewesen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Einbruchversuch bereits am Sonntag, 25. Juli, begangen worden sein. An jenem Abend wurde gegen 20 Uhr ein Alarm ausgelöst, welcher durch eine private Sicherheitsfirma mit negativem Ergebnis überprüft worden sei. Die bislang unbekannte Täterschaft habe versucht, durch Aufhebeln der Fenster in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Aufgeschreckt durch den ausgelösten, akustischen Alarm, hätten sie vermutlich die Flucht ergriffen und von ihrem Vorhaben abgelassen.

Zeugen welche eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, mögen sich beim Polizeirevier Singen melden, Telefon (07731)888-0.