Früh am Sonntagmorgen sind die Scherben laut Bundespolizei ersten Zeugen aufgefallen, einen Tag später informierten Fahrgäste die Sicherheitskräfte über eingeschlagene Scheiben eines Wartehäuschens am Haltepunkt Singen Industriegebiet. Beamte des Bundespolizeireviers Singen hätten den Schaden anschließend schnell aufgenommen. Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig, deshalb folgt am Freitagmittag der Pressebericht mit Zeugenaufruf.

„Insgesamt drei Scheiben des Unterstands für wartende Bahnreisende an Bahnsteig 1 wurden komplett zerstört. Ebenfalls beschädigt worden ist die Fahrplanvitrine“, berichtet Bundespolizeisprecherin Monia Hentschel. Zur genauen Schadenshöhe kann sie noch keine Angaben machen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schaden durch aktive Gewaltanwendung entstanden ist. Mehr sei zu Tathergang und Hintergründen bislang nicht bekannt. Auch Hinweise zu Tatverdächtigen würden bislang nicht vorliegen. Deshalb sucht die Bundespolizei nach Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Kontakt zur Bundespolizei über die kostenfreie Hotline, Telefon 0800 6888000.