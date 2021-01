Zu einem missbräuchlich ausgelösten Brand- und Feuermelder sowie zu zwei in Brand gesetzten Papiermülltonnen mussten Beamte des Polizeireviers Singen sowie die Feuerwehr Singen im Laufe des Montagabends ausrücken.

Laut Polizeibericht mussten die Einsatzkräfte zunächst gegen 21.15 Uhr in den Vorraum der Sparkasse Hegau-Bodensee in der Erzbergerstraße ausrücken, da dort die Glasscheibe eines Brand- und Feuermelders missbräuchlich eingeschlagen wurde, was eine Alarmauslösung zur Folge hatte.

Nur 20 Minuten später sei der Rettungsleitstelle eine brennende Papiermülltonne in der Lindenstraße gemeldet worden. Diese sei am Straßenrand abgestellt gewesen und musste durch die Feuerwehr Singen gelöscht werden. Durch die Brandsetzung entstand laut Polizeibericht an der Mülltonne ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Erneut wurde die Rettungsleitstelle gegen 22.20 Uhr wegen einer brennenden Papiermülltonne – jetzt in der Freiheitsstraße, im Hinterhof des dortigen Kinder- und Jugendkulturzentrums Blaues Haus – alarmiert. Vor Ort konnte laute Polizei eine weitere in Vollbrand geratene Papiermülltonne festgestellt werden, deren Flammen bereits an die Gebäudewand ausschlugen. Trotz Löscheinsatz der Feuerwehr brannte die Mülltonne nahezu vollständig ab und es entstand an der Gebäudewand erheblicher Schaden.

Auf Grund der zeitlichen und örtlichen Nähe gehen die Ermittler von einem Zusammenhang der Ereignisse au. Im Einsatz waren insgesamt sechs Löschfahrzeuge sowie neun Streifenwagenbesatzungen. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon (07731)888-0.