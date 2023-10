Rund 1500 Euro Schaden haben unbekannte Täter am Wochenende laut Polizei an der Fassade der Robert-Gerwig-Schule am Wochenende hinterlassen. Am Montag seien die Schmierereien bemerkt worden. Die Täter sollen mit roter Farbe mehrere undefinierbare Schriftzeichen an die Wand im Bereich des Abgangs zum Fahrradkeller hinterlassen haben.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.