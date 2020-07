Erneut ermittelt die Polizei nach Schüssen aus Spielzeugwaffen. Zuletzt wurden mehrere Scheiben der Hilzinger Peter-Thumb-Schule beschädigt. Nun sollen in Singen drei in der Schubertstraße abgestellte Fahrzeuge beschädigt worden.

Laut Polizei könnten die Schüsse aus einer Softairwaffe kommen. „Auch in Konstanz ist Ähnliches vorgekommen, berichtet Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann. Dass ein Tatzusammenhang bestehen könnte, will die Polizei nicht ausschließen. Den Schaden in Singen beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro.

Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon (07731)888-0.