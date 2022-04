Nach einem großen Umbau erstrahlt der Laden der Metzgerei Bechler in Gottmadingen, Hauptstraße 32 in einem neuen Licht. Im Geschäft wurde eine angenehme und zugleich moderne Atmosphäre geschaffen, eine neue Kühltheke präsentiert die feinen Waren.

Seit dem Jahr 2017 befindet sich die Filiale der Metzgerei Bechler, die ihren Sitz in Stockach hat, in Gottmadingen. Die Einrichtung im Laden entsprach mit einem Alter von 20 Jahren nicht mehr den heutigen Ansprüchen, der richtige Zeitpunkt für einen Umbau war gekommen. Die Kunden werden seit letzter Woche in einem ansprechend gestalteten Verkaufsraum freundlich empfangen. An der Qualität des umfangreichen Angebotes ändert sich nichts, diese entspricht nach wie vor dem hohen Qualitätsanspruch der Metzgerei Bechler und deren Kunden.

„Wir haben uns für die Filiale in Gottmadingen etwas ganz Besonderes einfallen lassen“, erklärt Geschäftsinhaber Thilo Schöll am Eröffnungstag. Er lenkt die Geschicke der familiengeführten Metzgerei, welche im Jahr 1833 gegründete wurde, nachdem er diese von seinen Eltern übernommen hatte. Er hat einen besonders hohen Anspruch an die Qualität seiner Waren. In dem neu gestalteten Geschäft wurden viele über die Jahre gesammelten Ideen gelungen umgesetzt. Eine davon – und hier ist die Metzgerei Bechler Vorreiter im Bodenseeraum – ist die sogenannte 24-Stunden-Metzgerei. Noch ist diese nicht ganz fertig, soll allerdings rechtzeitig zur Grillsaison in den nächsten Wochen fertig installiert sein. Wann immer man möchte kann man dann bei Bechler in Gottmadingen nach Herzenslust und je nach Appetit einkaufen. Spontan Lust auf Grillen, aber keine Grillwurst oder kein saftiges Steak im Kühlschrank? Kein Problem mit der 24-Stunden-Metzgerei, auch nach den Ladenöffnungszeiten oder an den Wochenenden. Das Prinzip ist einfach: Mit einer ec-Karte erhält man Zugang zum Verkaufsraum. Dort darf man sich an einem Kühlregal mit herrlichen Wurst- und Fleischwaren selbst bedienen. An einer Selbstbedienungskasse scannt der Kunde die gewünschte Ware ein und bezahlt mit seiner EC-Karte und der persönlichen Geheimzahl. Das System ist einfach zu bedienen und erklärt sich fast von selbst.

Bei Bechler überzeugt die gute Qualität. Das gilt gleichermaßen für die Herkunft des Fleisches sowie der Wurstwaren. Übrigens ist auch die Kühltheke neu, diese kühlt die Waren auf ein Grad Celsius. So bleibt alles absolut frisch und lecker. „Wir verkaufen seit 22 Jahren Fleisch der Haltungsstufe 4“, so Thilo Schöll. Seine hohen Qualitätsansprüche mach er am Beispiel des bei ihm angebotenen Schweinefleisches deutlich: Die Schweine der Premium-Haltungsstufe 4, der höchsten übrigens, werden auf frischem Stroh gehalten und haben doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben. Sie haben Auslauf und zusätzliches Beschäftigungsmaterial. Wer sich von der Haltung der Schweine und deren Zustand überzeugen möchte kann über die Homepage der Metzgerei (www.metzgerei-bechler.de) einen Blick auf die Schweine werfen. Eines ist sicher: solch ein Stück Fleisch schmeckt! Transparent und offen steht Thilo Schöll zu seinem Versprechen, nur Fleisch aus artgerechter Tierhaltung zu verkaufen. Und was für die Schweine zählt, gilt natürlich auch für die anderen Fleischsorten von Rind, Lamm, Pute und Wild.

Auch bei den Wurstwaren wird großen Wert auf höchste Qualität gelegt. Fast 100 Prozent der Wurstwaren wird in Stockach selbst produziert. Sogar Randprodukte wie Corned Beef oder Cabanossi. „Wir arbeiten komplett ohne Phosphate und nur mit täglich frisch zusammen gemischten Naturgewürzen“, erklärt Thilo Schöll. Fertiggewürze kämen ihm nicht in die Wurst. Das fachkundige Personal hinter der Theke weiß was es verkauft und gibt gerne Auskunft über die Zutaten der Wurst. Und wer möchte erhält zum gekauften Stück Fleisch ein erprobtes Rezept mit Gelinggarantie dazu.

Das Hauptgeschäft und die Produktion der Metzgerei Bechler sind in Stockach beheimatet. In Gottmadingen und Böhringen gibt es Filialen. Zusätzlich ist Bechler mit Verkaufsfahrzeugen auf Wochenmärkten zu finden, beispielsweise in Singen, Radolfzell oder Engen.