Die Besenwirtschaften im Hegau sind bekannt für ihre einfachen Gerichte, leckeren Weine und natürlich für ihre badischen Dünnele. Nicht mehr als vier Monate im Jahr haben diese Wirtschaften offen. Hier gibt es eine ausgewählte Übersicht der besten Wirtschaften im Hegau.

Hofgut Homboll, Hilzingen-Weiterdingen

Als erster „Mostbesen“ im Hegau wurde die Besenwirtschaft am 1. Mai 1992 eröffnet. Doch bald will Familie Buhl in Rente gehen. Ihre Kinder haben nicht vor, den Betrieb weiterzuführen. Deswegen wird diese Besenwirtschaft im nächsten Jahr ihre letzte Saison haben.

Saison 2023: 16. September bis 5. November. Die Wirtschaft hat von Mittwoch bis Freitag ab 18 Uhr geöffnet, an Wochenenden ab 16 Uhr

Spezialität: Von Freitag bis Sonntag kann man hier zum Beispiel Schlachtplatte essen. Ansonsten gibt es vor allem Vesper, Bratwürste und Dünnele. Wer will, kann hier auch rohen Schinken kaufen.

Adresse: Hofgut Homboll, 78247 Hilzingen-Weiterdingen

Reservierungen unter Telefon 07739 236

Weitere Informationen unter hofguthomboll.de

Härdtle-Alm, Gottmadingen

Jenzi und seine Härdtle-Alm erkennt man vor allem an ihren badischen Dünnele und seiner Ziehharmonika, auf der er seine Schunkelieder spielt. Lange hat sich seine Besenwirtschaft großer Beliebtheit erfreut, jetzt beginnt aber ihre Abschiedssaison. Während dieser Saison kann man sich ein letztes Mal von Jenzi und Barbara Gruber sowie ihrer großen Hilfe Angelika Vogel verwöhnen lassen.

Abschiedssaison: 14. September bis 10. November. Die Alm hat Mittwoch bis Samstag ab 16.30 Uhr geöffnet, an Sonntagen ab 14.30 Uhr

Spezialität: Die Gerichte sind einfach gehalten. Es gibt Vespertellern und Speckbrot, aber vor allem Dünnele.

Adresse: Zum Härdtle 3, 78244 Gottmadingen

Weitere Informationen unter www.haerdtle-alm.de

Weingut Zolg, Gaillingen

Seit 29 Jahren betreibt die Familie Zolg neben ihrem Weingut auch die saisonale Besenwirtschaft. Hier gibt es nicht nur etwas zu essen und zu trinken: Wer möchte, kann bei den Weinberg-Rundfahrten im Anhänger an den Gaillinger Weinbergen vorbeifahren und sich von Winzermeister Armin Zolg Wissenswertes über Gaillingen und den Familienbetrieb erzählen lassen.

Saison 2023: 17. September bis 19. November, immer geöffnet von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr und an Sonntagen ab 16 Uhr

Spezialitäten: Schlachtplatten gibt es nur vom 16. bis zum 19. November. Daneben gibt es aber eine Auswahl an Gerichten mit Speck und Schinken. Als Weingut bietet diese Besenwirtschaft auch eine sehr große Auswahl an Weinen, Destillaten und Bränden an.

Adresse: Winkelhof 1, 78262 Gailingen am Hochrhein

Weitere Informationen unter zolg.de

Die Mitglieder des Kirchenchors Hilzingen krönten ihren Probentag mit einem Besuch des Weinguts Zolg. | Bild: Armin Zolg

Jazz-und-Dünnele im Winkelstüble, Wahlwies

Wer eine Live Jazz-Aufführung zu seinen Dünnele erleben möchte, wird beim Winkelstüble in Wahlwies fündig. Jeden zweiten Mittwoch findet dort ein Jazz-und-Dünnele-Abend statt. Zur Sicherheit sollte man aber im Vorhinein einen Blick auf den Spielplan werfen. Jeden ersten Freitag im Monat ist die Besenbeiz außerdem regulär geöffnet.

Öffnungszeiten: Jeden ersten Freitag im Monat ab 19 Uhr sowie jeden zweiten Mittwoch, die Musik beginnt dann gegen 20.30 Uhr

Spezialitäten: Dünnele in allerlei Variationen, egal ob mit Speck, Zwiebeln, Käse oder Äpfeln. Außerdem gibt es ein Bauernvesper. Dazu werden selbstgebrannter Schnaps, Bier, Wein und Edelbrände aus der hofeigenen Brennerei angeboten

Adresse: Im Winkel 15, 78333 Stockach

Weitere Informationen unter www.wrenner.de/winkelstueble.html

Tanja und Wolfram Renner betreiben das Winkelstüble in Wahlwies. Die Obstbauern bieten auch eigenen Most und selbstgebrannte Schnäpse an. | Bild: Claudia Ladwig

Hofgut Schneble, Hilzingen

Der Kartoffelbau Schneble ist mit seiner Backstube, Dünnenstube und Verkaufsständen breit aufgestellt. Auch bei ihnen fängt bald die letzte Saison an. Ihre Wirtschaft hat mittwochs und samstags geöffnet, Reservierungen werden ausschließlich telefonisch angenommen.

Abschiedssaison: 27. September bis 13. Dezember, immer Mittwoch und Samstag ab 19 Uhr

Spezialitäten: Die Dünnele gibt es hier in sieben verschiedenen Sorten – Speck, Zwiebel, Kartoffel, Lauch, Käse, Knoblauch oder Apfel. Im Hofladen gibt es darüber hinaus saisonal Äpfel, selbstgemachte Konfitüre, eigene Kartoffeln, Dinkelnudeln, Honig und Weiteres zum Einkaufen.

Adresse: Hegaustraße 4, 78247 Hilzingen-Duchtlingen

Reservierungen unter Telefon 07731 44531

Weitere Informationen unter www.schneble-hegau.de

Wie der Name verrät, gibt es in der Dünnenstube des Hofgut Schneble auch Dünnele. | Bild: Schuler, Andreas

Dieser Artikel hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie noch weitere schöne Besenwirtschaften in der Region? Schreiben Sie uns per E-Mail an singen.redaktion@suedkurier.de.