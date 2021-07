Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag gegen 17.15 Uhr die Agip-Tankstelle in der Rielasinger Straße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Über die Höhe des Geldbetrags macht die Polizei keine Angaben. So schildert sie den Hergang des Überfalls: Der Unbekannte betrat den Verkaufsraum, bedrohte den Angestellten mit einer Waffe und forderte ihn auf, das vorhandene Geld zu übergeben. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Rielasingen-Worblingen. Der Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, schwarzem Mund-Nasen-Schutz und einer kurzen grauen Hose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nummer (0741) 477-0 entgegen.