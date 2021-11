Singen vor 3 Stunden

Über einen Mann, der Demokratie lebte: Dokumentation zeigt das Leben des Radolfzeller Politikers Carl Diez

In der Theresienkapelle wurde im Rahmen des Gedenktages zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 die Dokumentation „Ich bleibe“ über den aus Radolfzell stammenden Politiker Carl Diez gezeigt. Dieser war an vielen politischen Entscheidungen beteiligt und wurde mehrmals von Nationalsozialisten inhaftiert.