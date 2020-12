Die Vorbereitungen für den Regionalwettbewerb Donau-Hegau von „Jugend forscht 2021“ laufen. Die achte Auflage des Wettbewerbs unter dem Motto „Lass Zukunft da“ wird allerdings am 25. und 26. Februar nicht wie gewohnt in der Stadthalle Tuttlingen und im Karl-Storz-Besucherzentrum stattfinden, sondern zum ersten Mal im Internet. Dies schreibt die Firma Karl Storz, die sich als Wettbewerbspatin engagiert, in einer Presseinformation.

In der Mitteilung heißt es weiter, dass trotz der veränderten Rahmenbedingungen zahlreiche Anmeldungen eingegangen seien: 124 Kinder und Jugendliche aus den Landkreisen Tuttlingen, Konstanz, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tübingen hätten bisher insgesamt 66 Projektideen eingereicht, davon 36 Projekte für Jugend forscht (15- bis 21-Jährige) und 30 Projekte für die Juniorsparte Schüler experimentieren (Jungforscher bis 14 Jahre).

„Gesundheit an erster Stelle“

„Die Gesundheit der Teilnehmer, Juroren, Betreuer und aller weiteren Beteiligten steht für uns an erster Stelle. Aus diesem Grund arbeiten wir mit neuen Ideen und großem Engagement daran, eine bestmöglichste Umsetzung im virtuellen Format zu ermöglichen, sodass die Jungforscherinnen und Jungforscher ihre spannenden Projekte der Jury sowie der Öffentlichkeit präsentieren können,“ wird Carmen Butsch, Patenbeauftragte bei der Firma Storz für Jugend forscht, zitiert.

Die Beurteilung der Projekte findet am 25. Februar online statt. Die Öffentlichkeit kann die virtuelle Ausstellung im Internet besuchen. Am folgenden Tag erhalten alle Teilnehmer ein Feedback der Jury per Videostream. Außerdem findet am Abend des 26. Februars die Preisverleihung statt, die ebenfalls im virtuellen Rahmen zelebriert wird.

„Zukunftsweisende Erfahrung“

„Natürlich ist es für uns eine Herausforderung, diesen Wettbewerb, der durch Interaktion, Kommunikation und Miteinander geprägt ist, im virtuellen Rahmen umzusetzen. Jedoch ist dies passend zum Motto ‚Lass Zukunft da‘ eine zukunftsweisende und wertvolle Erfahrung, die uns allen zeigt, dass es nur durch die heutige Technik möglich ist, alle Beteiligten trotz der aktuellen Situation zusammen zu bringen,“ so Sandra Ittig, Patenbeauftragte der Stadt Tuttlingen.

Um auch im virtuellen Format den gewohnten Jugend forscht-Zusammenhalt zu fördern, haben sich die Organisatoren laut Pressemitteilung etwas Besonderes überlegt: Die Weitergabe des JuFo-Schuhs, der nacheinander an alle teilnehmenden Schulen in der Region geschickt wird.

Die Wettbewerbsteilnehmer der Schulen unterschreiben auf dem Schuh und dokumentieren dies mit passenden Fotos und Videos. Der jeweils desinfizierte Schuh wird dann an die nächste Schule gesendet. Der Schuh wird auf Wanderschaft geschickt und steht zum Auftakt des Jugend forscht.Wettbewerbs stellvertretend als Symbol für Gemeinschaft, Teamspirit und Forschergeist.