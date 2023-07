„Jede liebevolle Tat wirkt irgendwie weiter“ – dieser Satz stammt von Agnes Neuhaus, die 1913 den Katholischen Fürsorge-Verein für Frauen, Mädchen und Kinder in Singen gründete. Nach diesem Leitspruch handelt der 1970 in Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) umbenannte Verein auch nach 110 Jahren noch: „Wir werden auch weiterhin da sein, um den Menschen, die zu uns kommen, die Hilfe zu geben, die sie benötigen“, sagte Vorsitzende Barbara Herm bei der Feier zum 110-jährigen Bestehen.

Zum Sozialdienst Der Sozialdienst katholischer Frauen bietet Beratung und Hilfe für Frauen und Familien in schwierigen Lebenssituationen. Die Beratungsstelle für Schwangere, Alleinerziehende und Familien mit Kindern bis zu drei Jahren umfasst Informationen rund um die Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft. Der anerkannte Betreuungsverein informiert über Patientenverfügung, Betreuungs- und Vorsorgevollmacht. Das Angebot beinhaltet außerdem Informationen zu sozialen Hilfen, rechtlichen Ansprüchen und die Weitervermittlung zu anderen Hilfsorganisationen. Alle Beratungen sind unabhängig von Nationalität und Religion kostenfrei und vertraulich. (ros)

Ein solches Jubiläum ist Anlass zur Freude. Wie in einer großen Familie feierte das Team des Singener Ortsvereins mit den Gratulanten in heiterer Runde im Kardinal Bea Haus. „Das Wohl und die Hilfe in schwierigen Lebenssituationen für Frauen, Familien und Kinder stehen im Vordergrund unserer Arbeit“, richtete Barbara Herm ihren Dank für die gute Zusammenarbeit an die Mitarbeiterinnen, ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, Behörden, Ämtern und Institutionen. Mit ihrer Unterstützung habe der SkF in der Corona-Zeit weiterarbeiten können und werde alle Möglichkeiten nutzen, um weiterhin die Flüchtlinge aus der Ukraine und aus anderen Ländern zu unterstützen. Mit einem Elternkurs als neues Projekt beteilige sich der SkF bei „Start.Singen“, ein Angebot der Stadt für Familien mit Kindern bis zu drei Jahren.

Starker Partner für die Fürsorge in der Stadt

Bürgermeisterin Ute Seifried dankte im Namen der Stadt, für die der Verein eine überaus wichtige Arbeit leiste: „Der SkF ist ein guter und zuverlässiger Partner und ein wesentlicher Teil unserer sozialen Infrastruktur“, erläuterte Seifried. Die Sorge, ja Für-Sorge für Frauen und Kinder präge den Verein bis heute. Seit Gründung würden die Mitglieder den christlichen Glauben in die Tat umsetzen. „Den Pionierinnen ging es auch um Veränderung im Denken und Handeln der ganzen Gesellschaft“, hob Seifried hervor, dass sich der Verein dem Wandel der Gesellschaft angepasst und sich den jeweiligen Herausforderungen gestellt habe.

„In 110 Jahren haben Sie immer wieder Menschen gefunden, die sich für andere einsetzen“, erwies Brigitte Ossege-Eckert von der Caritas Singen-Hegau dem SkF ihren höchsten Respekt.

Grüße und Dank überbrachte Geschäftsführerin Clarita Ohlenroth vom SkF Diözesanverein Freiburg. Regina Link ist als Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Singen auch ehrenamtliche Betreuerin beim SkF und sprach aus eigener Erfahrung: „Menschen in schwierigen Lebenssituationen zur Seite zu stehen, sie zu beraten ohne sie zu belehren, ihnen Hilfe zu sein ohne etwas zurückzufordern – das ist der SkF“, fasste Link treffend zusammen.

Alle Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden würden auf der Grundlage von Wertschätzung, Achtung und Respekt handeln. „Unabhängig von Herkunft, Religion und sozialer Stellung ist jeder willkommen, wir geben denjenigen eine Stimme, die selbst keine haben“, so Link. Der SkF sorge dafür, dass ihr Anliegen wahr- und ernstgenommen werde. Zur fröhlichen Stimmung trug auch Mundartdichterin Ingrid Koch aus Tettnang bei, die als „Schwäbin aus Überzeugung“ aus ihren Texten las.