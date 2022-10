von Elisabeth Stauder

Herr Steppacher, wie haben die Musikvereine im Verbandsgebiet das zweite von der Pandemie geprägte Jahr überstanden?

2021 war mit den vielen abgesagten Veranstaltungen, Konzerten und den unregelmäßigen Proben nochmals ein Jahr mit vielen Schattenseiten. Wenn ich mir allerdings die Veranstaltungen, die in 2022 schon wieder stattgefunden haben, ins Gedächtnis rufe, denke ich gut, obwohl die wirtschaftlichen Einbußen bei den Vereinen teilweise enorm sind.

Zu den Personen Johannes Steppacher aus Schwandorf ist seit Februar 2015 Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee 1893 e.V., dem 85 Vereine aus den Kreisen Konstanz (überwiegend), Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis und Sigmaringen angehören. Steppacher ist seit 56 Jahren aktiver Trompeter beim Musikverein Schwandorf. Birgit Schröder leitet seit November 2014 im Rahmen eines Minijobs die Geschäftsstelle des Verbandes.

Frau Schröder, haben die Vereine Mitglieder verloren?

Laut der Mitgliedermeldungen zum 01.01.2022 sind es bei 85 Vereinen 84 aktive Musiker, also 1,47 Prozent, die nicht mehr aktiv sind. Ob noch welche in 2022 dazugekommen sind, wird man bei der Meldung zum 01.01.2023 sehen.

Herr Steppacher und Frau Schröder, wie hat der Verband beziehungsweise wie haben die Dachverbände die Vereine in der Pandemie unterstützt?

Steppacher: Der Verband hat versucht, auf die Probleme unserer Vereine aufmerksam zu machen und die Probleme anzusprechen. Über unseren Dachverband ist es gelungen, erheblich finanzielle Unterstützung vom Land Baden-Württemberg zur Überbrückung zu erhalten. Zudem haben wir uns bemüht, möglichst schnell die Informationen von unserem Dachverband hinsichtlich dessen, was bei Proben und Veranstaltungen erlaubt und möglich war, an die Vereine weiterzugeben.

Schröder: Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Einbußen bei den Vereinen (...) haben die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände und die SV Sparkassen Versicherung ein umfangreiches Maßnahmen-Paket geschnürt. Und die geringeren Beiträge bei der Gema (Anm.d.Red. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) haben die Vereinsfinanzen auch entlastet.

Frau Schröder, konnten 2021 überhaupt Seminare angeboten werden?

Ja, allerdings nur zwei, ein Digitales ComMusikSeminar, welches aufgrund der hohen Nachfrage an zwei Terminen stattfand und ein Trompetenseminar in Präsenz Ende Oktober mit 30 Teilnehmern in Stockach.

Herr Steppacher, die Jugendarbeit hat pandemiebedingt besonders gelitten.

Richtig, und hier richte ich meinen Blick nach vorne. In Kürze haben wir wieder einen Auftritt des Jugendblasorchesters, im Sommer 2023 ist ein Aktionstag für Jugendorchester geplant und im Mai findet das Jugendkapellentreffen in Ettlingen statt. Beides wird vom Verband großzügig finanziell unterstützt.

Frau Schröder, wie liefen 2021 die Prüfungen für die Leistungsabzeichen Gold, Silber und Bronze?

Positiv war, dass welche stattfinden konnten, aber es waren circa 25 Prozent weniger Prüflinge als in den Jahren vor der Pandemie.

Was ist geplant für 2023?

Steppacher: Am 26.02.2023 möchten wir unsere 130. Hauptversammlung in Ehingen abhalten und zwar in einem etwas anderen, festlicheren Rahmen. Im Mai können die Musikvereine beim Wertungsspiel, welches 2022 beim Verbandsmusikfest nicht stattfinden konnte, ihr Können unter Beweis stellen.

Schröder: Und für den 11.03.2023 planen wir nun, nachdem er 2020 bis 2022 ausfallen musste, unseren ersten Verbandstag mit vielen interessanten kostenlosen Workshops.

Herr Steppacher, das Verbandsmusikfest im Mai in Orsingen darf man als einen Höhepunkt 2022 bezeichnen. Hatten Sie Sorge, ob es überhaupt durchgeführt werden kann?

Wir waren uns einig, dass die Planung mit dem Risiko behaftet war, nicht stattfinden zu können. Aber es konnte stattfinden und es war eine großartige Veranstaltung, ein Gemeinschaftswerk des Musikvereins Orsingen, getragen von der ganzen Dorfgemeinschaft.

Herr Steppacher, Ihnen liegt noch was am Herzen?

Ja, wir Musikvereine verkennen nicht, in welche schwierige Situation Land, Städte und Gemeinden durch die erneute, unerwartete Fluchtwelle gekommen sind. Aber wir bitten die Entscheidungsträger alle möglichen Unterbringungsmöglichkeiten zu prüfen, ehe erneut Proberäume und Konzerthallen für diese Möglichkeiten beansprucht werden. Eine erneute Unterbrechung ihrer kulturellen Tätigkeit könnten viele unserer Vereine nicht verkraften.