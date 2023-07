Unter dem Motto „Reise zu den Sternen“ hatten Orchester, Vororchester und Chor des Hegau-Gymnasiums ein abwechslungsreiches Programm für ihr Sommerkonzert zusammengestellt. Es reichte vom französischen Opernkomponisten des 18. Jahrhunderts bis zu Michael Jackson und Lionel Richie.

Und wie im vergangenen Jahr sah das Programm eine Besonderheit in Form einer Uraufführung vor. Das Orchester präsentierte das Stück „Clouds and Sun“ des Sechstklässlers Dan Petre Mihalcescu. Das musikalische Ausnahmetalent, das vor drei Jahren aus Rumänien nach Deutschland kam, gewann bereits mehrere Wettbewerbe.

Der Chor des Gymnasiums war wieder zu einer beachtlichen Größe angewachsen. Dabei war besonders der Zuwachs an männlichen Stimmen auffällig. Stand vergangenes Jahr noch Michael Soremski als alleiniger Vertreter des Baritons auf der Bühne, so war die Stimmlage in diesem Jahr gleich siebenfach besetzt. Die Leistung des Chores war umso beachtlicher, als die Chormitglieder fünf Monate auf die Anleitung durch Chorleiter Matthias Wodsak verzichten mussten und trotzdem fleißig gemeinsam probten.

Positiv war die Anwesenheit von acht Abiturientinnen an diesem Abend. Erst am Vorabend hatten sie ihre Abiturzeugnisse erhalten und standen trotzdem diszipliniert mit ihren Instrumenten auf der Bühne. Ein besonderes Arrangement hatte sich Orchesterleiterin Gabriele Haunz für den Ungarischen Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms einfallen lassen. Nicht nur, dass sie daraus ein Wechselspiel zwischen Klavier und Orchester arrangiert hatte. Zudem kamen dabei nicht weniger als zehn Pianisten zum Einsatz, die sich an einem Klavier abwechselten. Unter ihnen war auch Hendrik Böttcher, der sich beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ einen 2. Platz erspielte.

Die Leistung aller Musiker war umso höher anzurechnen, da an diesem Abend hochsommerliche Temperaturen herrschten. Da kam die Idee des Elternbeirats, im Pausenhof einen Eiswagen aufzustellen, besonders gut an.