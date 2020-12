von Daniel Volz

Die Einschränkungen durch Corona erfordern viel Kreativität – auch vom Fundamt Singen. Aufgefundene Fahrräder werden jetzt beim städtischen Bauhof West beim Waldfriedhof in der Schaffhauser Straße 163 gelagert, sagt Simon Bayer von den technischen Betrieben. Besichtigt werden können sie dort jeden Donnerstag bei der Friedhofsverwaltung in der Zeit von von 11 bis 12 Uhr, und von 14 bis 16 Uhr, so Bayer weiter.

Keine Anmeldung, Hygienekonzept und Kontaktdaten

Eine telefonische Voranmeldung sei nicht nötig. Besucher müssen bei einer Besichtigung jedoch ihre Kontaktdaten hinterlassen, außerdem gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Zum Kauf stehen alle Fahrräder, die nach Ablauf von sechs Monaten nicht wieder von ihren Besitzern beansprucht wurden.

Gründe für die vorübergehende Aussetzung der beliebten Versteigerungen von Fundsachen und -Fahrrädern sind neben der allgegenwärtigen Corona-Pandemie auch die Umbauarbeiten beim Fundamt, wie das das Bürgerzentrum auf Nachfrage mitteilt. Durch die Arbeiten sei die Asservatenkammer mit den Fundstücken derzeit nicht zugänglich, die Fundsachen werden vorübergehend sorgfältig in Kisten gelagert. Wer etwas in Singen verloren habe, könne sich aber weiterhin telefonisch oder online beim Fundamt Singen erkundigen, ob der verlorene Gegenstand abgegeben wurde.

Fahrräder warten auf neue Besitzer

Auf den Weg gebracht habe die die Idee für die Behelfslösung Michael Okle, Abteilungsleiter der Technischen Dienste, sagt Simon Bayer. Die Kollegen von der Friedhofsverwaltung hätten dann die Räumlichkeiten im Untergeschoss der Verwaltung zur Verfügung gestellt, sie führen auch die Kontaktlisten und kontrollieren die Einhaltung der Hygieneregeln vor Ort.

Wer nach der Besichtigung ein Fahrrad kaufen möchte, kann einen Termin unter den Telefonnummern (07731) 85 60 6 und -85 60 7 machen. Eine Terminvereinbarung ist auch online unter onlinetermin.singen.de möglich, bei der Abteilung Einwohnermeldeamt.