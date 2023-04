Irina Kilimnik ist für eine Autorin erstaunlich wortkarg. Ihre Antworten sind kurz, sehr trocken und wenn sie liest, tut sie dies beinah beiläufig – frei nach dem Motto: „Na gut, wenn ihr unbedingt wollt, les ich halt drei weitere Seiten.“ Ihr Buch trägt den dramatischen Titel: „Wendepunkt am Schwarzen Meer“, doch führt dieser in die Irre. Diesen Eindruck hatten zumindest die zahlreichen Zuhörer in Überlingen am Ried, denn es wurde über den familiären Mikrokosmos, den die in Odessa geborene Schriftstellerin vor ihnen ausbreitete, viel geschmunzelt und gelacht.

Auch die Handlung spielt in dieser großen Stadt am Schwarzen Meer, die – und das erklärt schon vieles – als ukrainische Hauptstadt des Humors gilt, wie Irina Kilimnik verriet. Im Mittelpunkt der Familiengeschichte steht Olga, Medizinstudentin wider Willen, die sich von ihrer Familie diesen Berufsweg hat aufschwatzen lassen. Es passierte ihr schon im Alter von sieben Jahren, als sie Schwesterchen Lena geistesgegenwärtig Erste Hilfe leistete, nachdem sich diese beim Apfelschneiden in den Handrücken geschnitten hatte. Tante Ludmilla meinte dann: „Du hast ja Nerven und das bei all dem Blut!“ Schnell setzte sich dann die Meinung am Tisch durch, dass es eigentlich schön sei, in der Familie einen Arzt zu haben. So nahm das Schicksal seinen Lauf. Eigentlich ist der ganze Haushalt eine reine Weiberwirtschaft, wäre da nicht der mürrische Großvater, der darunter leidet, nur Töchter gezeugt zu haben und es den schlechten Genen der Großmutter zuschreibt, dass diese ihm keinen Sohn gebar. Auch an Großvaters Geburtstag sind dann wieder nur weibliche Gäste da, überwiegend alte Damen, die sich über Hering im Pelzmantel und Apfelstrudel hermachen. Männer sind keine eingeladen, da Großvater aufgrund seines reizbaren Temperaments mit allen zerstritten ist. Die Gäste im Bürgerhaus hatten nach der Lesung, die mit viel Applaus bedacht wurde, immer noch nicht genug, und so gab Irina Kilimnik weitere Kostproben aus ihrem sehr gelungenen Buch zum Besten.