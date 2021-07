Dass es Geschlechtsverkehr gab, schildern beide Männer. Über eine App für Homosexuelle haben sie sich kennengelernt, spontan verabredet und dann in Singen getroffen. Sie haben miteinander gesprochen, gekuschelt – und geschlafen. Doch die Art und Weise schildern die beiden Männer entscheidend anders.

Es war einvernehmlich, sagt der Angeklagte. Es war gegen seinen Willen, sagt der Nebenkläger. Richterin Krack musste nun am Singener Amtsgericht entscheiden, was in einer Septembernacht 2019 wirklich geschah. War es eine Vergewaltigung oder nicht?