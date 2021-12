In aller Stiile wurde Wolfgang Bangert beigesetzt, wie jetzt bekannt wurde. Zu Lebzeiten war der 87-jährige auf vielen Ebenen im Dorfleben des Singener Stadtteils Überlingen am Ried engagiert.

Am 14. Dezember ist er gestorben. Aufgrund der aktuellen Situation konnte die Trauerfeier – wie es aus dem Kreis der Familie heißt – nur mit wenigen Freunden und Angehörigen durchgeführt werden. Neben Frau, Tochter und Enkeln trauern viele Menschen in der Region um den Verstorbenen.

Heimat habe für ihn immer etwas mit Menschen zu tun gehabt, erklärte der engagierte Ehrenamtliche vor wenigen Jahren zu seinem 85. Geburtstag. In Überlingen hat der gebürtige Hamburger 1972 seine Heimat nach Stationen in Innsbruck, dem elsässischen Mülhausen und Singen gefunden.

Ehrenamtlich tätig war er sowohl im kirchlichen und sozialen Bereich, als auch in der Kommunalpolitik. 20 Jahre lang war er als Ortschaftsrat aktiv und übernahm anschließend für fünf Jahre das Amt des Ortsvorstehers in Überlingen. Unter den vielen Auszeichnungen, die er erhalten hat, war ein Kreuz von Papst Benedikt XVI und die Stauffermedaille des Landes Baden-Württemberg.

Als Gründungsmitglied der Singener Tafel war er auch über Überlingen hinaus in der Stadt aktiv. Hier wollte er helfen, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Als Aufsichtsrat der Wohnbaugenossenschaft Familienheim Bodensee ging es ihm konsequent um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

Aktiv für die Gesellschaft

Bis zuletzt hat er sich noch als Pfarrgemeinderat und Vorsitzender im 1987 von ihm mitgegründeten Perukreis der Seelsorgeeinheit Aachtal eingebracht. Dieses Projekt galt einer Dorfgemeinschaft mit 700 Familien, die im Andenhochland auf 3780 Meter Höhe lebt. Vier Peru-Reisen samt Gegenbesuchen schufen viele schöne Erinnerungen: „Peru ist meine zweite Heimat geworden“, betonte Bangert gerne und hielt den Kontakt nach Peru, so lange es ihm möglich war. Menschen eine Heimat zu schaffen, sei auch hier sein besonderes Anliegen gewesen, um die Abwanderung in die Großstadt Lima zu stoppen. Ab 2017 nahm der Perukreis unter Bangerts Vorsitz eine andere Gemeinde in den Anden in den Fokus.

Neben dem Peru-Kreis lagen ihm aber die Singener Tafel und die Flüchtlingshilfe besonders am Herzen: „Man darf die Armut vor Ort nicht außer Acht lassen“, lautete die Überzeugung Wolfgang Bangerts, der nun nicht mehr unter uns ist.

Ein Fotobuch mit Erinnerungen an ihre Reisen nach Peru: Wolfgang Bangert aus Überlingen am Ried hat sich in vielen Bereichen engagiert, mit seiner Frau Roswitha beispielswiese für den Perukreis und die Flüchtlingshilfe. | Bild: Christel Rossner

Als 2015 die Flüchtlingswelle auch in diese Region schwappte und sich Helferkreise bildeten, engagierte sich Wolfgang Bangert mit seiner Frau Roswitha im Unterstützerkreis und half, bürokratische Hürden zu meistern. Daraus hätten sich anhaltende freundschaftliche Beziehung entwickelt, erinnert sich Ehefrau Roswitha Bangert.