Der Wind bläst kühl über die Brücke in Stein am Rhein und es scheint, als ob er auch die Touristen weggefegt hat. Das war vor wenigen Wochen noch ganz anders. Auf dem Rathausplatz zückten Besucherinnen und Besucher die Smartphones, um die Fassaden festzuhalten, an der Schifflände herrschte reger Betrieb. „Wir sind zufrieden, es war ein gutes Jahr“, stellt Beat Hedinger von Schaffhauserland Tourismus fest. Die Aussage bezieht sich auf Stein am Rhein, das alljährlich viele Besucherinnen und Besucher anzieht und als Hotspot im Kanton Schaffhausen gilt. Das lässt sich auch aus den Zahlen herauslesen.

Führungen sind besonders gefragt

40 Prozent der im ganzen Kanton angebotenen Führungen werden in Stein am Rhein besucht. Damit zieht das kleine Städtchen mit Schaffhausen gleich. Die restlichen 20 Prozent entfallen auf den übrigen Kanton. Führungen sind denn auch ein wichtiges Geschäftsfeld, wie Hedinger betont. Er rechnet damit, dass bis Ende des Jahres rund 400 Führungen durch die Steiner Altstadt stattgefunden haben.

Damit erreicht man allerdings nicht die Zahlen vom Vorjahr, denn bei den vom Tourist Office organisierten Führungen ist ein Rückgang von zehn Prozent zu beobachten. Solche Schwankungen seien normal, so Hedinger. „Wir haben immer noch gute Buchungen.“

Massiv angewachsen ist indes die Zahl der Besucher im Steiner Tourist Office. Waren es in der gleichen Zeit im Vorjahr knapp 10.000 Personen, so nutzten in den zurückliegenden drei Quartalen 15.000 die Dienste des Steiner Büros an der Oberstadt. Nach einer etwas schwierigen Zeit läuft es wieder gut, so Hedinger. Den großen Andrang bewältigen Linda Stoll, Ramona Schäfli und Katharina Fetzer, die teilweise neu sind. Noch bis Ende des Jahres ist auch Magdalena Pesic an der Oberstadt tätig. Man habe dieses Jahr die Stellenprozente erhöht, sagt Beat Hedinger.

Online-Angebot soll ausgebaut werden

Auch die Frequenzen auf der Homepage haben zugenommen. Die Nutzerinnen und Nutzer bleiben länger und informieren sich intensiver. Aus der längeren Verweildauer auf der Homepage schließt Hedinger, dass das Interesse zugenommen hat. Das hat auch zur Folge, dass Schaffhauserland Tourismus sein Angebot auf der Homepage kontinuierlich ausbaut.

Wie viele Besucherinnen und Besucher jährlich nach Stein am Rhein kommen, lässt sich nur schätzen. Abgeschwächt hat sich das Interesse der Schweizer, die während der Corona-Jahre einen erheblichen Anteil hatten. Wieder gestiegen ist indes die Zahl der ausländischen Touristen. Zwar fehlen noch immer die chinesischen Reisegruppen. Dennoch sind immer wieder auch Besucher aus Fernost, den arabischen Staaten und Indien auszumachen gewesen.

150.000 Ein- und Ausstiege bei den Schiffen

Auf Anfrage zeichnet Doris Schwegler vom Hotel Rheinfels ein ähnliches Bild wie Hedinger. „Wir haben festgestellt, dass wieder mehr ausländische Gäste bei uns übernachteten.“ Dennoch haben die Übernachtungszahlen abgenommen und auch die Verweildauer ist gesunken. Schwegler zeigt sich aber durchaus zufrieden mit den Übernachtungen im Rheinfels. Indem sie Gäste nach Stein am Rhein bringt, hat auch die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein URh Anteil am Tourismus im Städtchen. Da die Schiffe fast immer auf der ganzen Strecke verkehren konnten, gab es rund 150.000 Ein- und Ausstiege an der Steiner Schifflände.

Einen wichtigen Beitrag an den Tourismus in Stein am Rhein leistet auch die Kulturabteilung der Jakob-und-Emma-Windler-Stiftung, indem sie sowohl im Museum zum Lindwurm wie im Kulturhaus Obere Stube Führungen und Workshops anbietet. Bis September verzeichnete der Lindwurm 7500 Besucherinnen und Besucher. Das liegt noch etwas unter den Zahlen vom Vorjahr. Helga Sandl, Kulturbeauftragte der Stiftung, geht aber davon aus, dass bis Ende des Monats das Vorjahresergebnis erreicht werden kann.

Tourismuskonzept wird überarbeitet

Der Rückblick auf die vergangene Tourismussaison ist mit ein Grund, den Ausblick auf die künftige Entwicklung zu wagen. Und hier ist einiges im Tun, wie Matthias Külling von Schaffhauserland Tourismus berichtet. So ist die Leistungsvereinbarung zwischen den verschiedenen Trägern in Überarbeitung. Bislang bestand sie zwischen der Stadt und dem Verein Tourismus Stein am Rhein. Geplant ist, dass sie künftig direkt zwischen der Stadt Stein und Schaffhauserland Tourismus abgeschlossen wird.

Tourismus in Stein am Rhein Dass das schweizerische Stein am Rhein ein beliebtes Reiseziel für Touristen ist, liegt insbesondere an der kulturellen Vielfalt und dem Flair der charmanten Kleinstadt: Höhepunkte sind die mittelalterlichen Fachwerkhäuser mit Fassadenmalereien in der Altstadt, das am Rheinufer befindliche Kloster St. Georgen mit einem Museum sowie die Burg Hohenklingen.

Gleichzeitig ist die Stadt Stein am Rhein daran, ein Konzept zur Entwicklung des heimischen Tourismus zu erarbeiten. „Das betrifft auch Schaffhauserland Tourismus“, sagt Külling, der als Vertreter von Schaffhauserland Tourismus daran mitarbeitet. Es geht darum, die Chancen, Zielgruppen sowie nicht ausgeschöpftes Potenzial des Tourismus im Städtchen zu ermitteln.

Es sei ein großer Anspruch für die Strategiegruppe, den Tourismus so zu positionieren, dass er im Einklang mit dem Lebensraum und den Bedürfnissen der Bevölkerung und erst noch nachhaltig sei, so Külling.

Radfahrer – Ärgernis oder Potenzial?

Beschäftigt man sich mit der touristischen Zukunft von Stein am Rhein, ist auch der Fahrradverkehr ein zentrales Thema, der zu gewissen Zeiten für Chaos in der Altstadt und Ärger bei der Bevölkerung sorgt. Die Radtouristen bergen aus Küllings Sicht aber auch Potenzial. Verweilten sie länger, ergäbe sich eine höhere Wertschöpfung. Man müsse die Voraussetzungen schaffen, um die problematische Situation zu entschärfen.

